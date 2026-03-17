«Ты со мной?»: Детская писательница написала книгу о потере мужа, которого сама же и отравила

Суд присяжных в Парк-Сити признал писательницу Кури Ричинс виновной в убийстве супруга, пишет американская газета New York Post.

По данным следствия, 4 марта 2022 года женщина подсыпала смертельное вещество в коктейль своему мужу Эрику Ричинсу. Кроме того, ранее она пыталась отравить его сэндвичем с наркотиком, из-за чего мужчина потерял сознание. Прокуроры утверждали, что причиной стала крупная задолженность — около 4,5 миллиона долларов. Подсудимая рассчитывала получить от бизнесмена солидное наследство и начать новую жизнь с любовником.

«Она хотела уйти от Эрика Ричинса, но не хотела оставлять его деньги. Их брачный контракт гласил: если она уйдёт от него, то потеряет большую часть его денег», — сказал Бладворт присяжным.

После смерти мужа женщина выпустила детскую книгу «Ты со мной?», посвященную переживанию утраты. По мнению следствия, это стало частью созданного ею образа. Также суд признал ее виновной в покушении на убийство, страховом мошенничестве и подделке документов.

Сама обвиняемая вину не признала, а во время судебных заседаний она вела себя провокационно — кривлялась и смеялась. Окончательный приговор будет оглашен 13 мая. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.

