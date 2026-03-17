«Страшнее, чем кажется»: В США вновь резко выросло число казней
Редколлегия The New York Times выступила с жёсткой критикой смертной казни в США. Поводом стал резкий рост числа казней: в 2025 году их было больше, чем в любой другой год с 2009-го.
Авторы материала утверждают, что на практике высшая мера применяется вовсе не только к «худшим из худших». По их мнению, чаще всего под неё попадают бедные, уязвимые и люди с ограниченными возможностями, у которых не было сильной защиты в суде.
Отдельно в статье говорится о судебных ошибках. В редакции напомнили, что с 1973 года в США были оправданы более 200 человек, ранее оказавшихся в камерах смертников.
Ещё один тезис касается самих казней. По мнению NYT, они нередко превращаются в жестокое зрелище: процедуры проходят с нарушениями, а некоторые способы умерщвления приводят к долгим мучениям осуждённых.
Авторы связывают новый рост казней сразу с несколькими причинами. Среди них — законы о секретности, которые позволяют скрывать детали исполнения приговора, поиск новых способов казни вместо смертельных инъекций, позиция консервативного Верховного суда и поддержка этой меры со стороны Дональда Трампа.
В статье подчёркивается, что большинство демократий давно отказались от смертной казни. На этом фоне США, считают в редакции, всё больше оказываются в одном ряду со странами, где такие приговоры до сих пор остаются нормой.
В итоге редколлегия призвала как минимум ограничить применение высшей меры, а в идеале — полностью от неё отказаться. По мнению авторов, пожизненное заключение и без того является достаточно суровым наказанием.
Ранее СМИ сообщали о публичных казнях подростков в Северной Корее за просмотр «Игры в кальмара». Свидетельства указывают на то, что КНДР применяет казни, трудовые лагеря и публичные унижения в отношении лиц, смотрящих или распространяющих южнокорейский контент, включая случаи публичных казней за просмотр данного сериала.
