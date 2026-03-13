Приговоренного к смерти преступника спасли за два дня до казни

Губернатор американской Алабамы Кей Айви помиловала 75-летнего Чарльза Бертона, который 35 лет ждал исполнения смертной казни за вооружённое ограбление. «Вышку» заменили на пожизненное лишение свободы без права на УДО. Глава штата приняла решение за два дня до исполнения наказания.

Бертон оказался в камере смертников после ограбления магазина автозапчастей в 1991 году. Вместе с сообщником Дерриком Дебрюсом он ворвался в торговую точку, где находился сотрудник Дуглас Бэттл. Нападавшие забрали деньги и ценности.

Согласно материалам дела, Бертон уже покинул помещение, когда его напарник расправился с сотрудником магазина. Тем не менее присяжные сочли, что оба участника налёта заслуживают высшей меры наказания. Адвокат Мэтт Шульц многие годы добивался пересмотра вердикта. Он признался журналистам, что шансов почти не оставалось: родственники клиента готовились к похоронам, а сам юрист помогал ему составлять завещание.

Бертон поблагодарил политика и сказал, что не знает, как ещё может выразить признательность. При этом его сообщнику смертную казнь заменили на пожизненное заключение ещё в 2014 году, когда выяснилось, что во время суда ему была оказана ненадлежащая юридическая помощь.

За смягчение наказания выступали не только правозащитники, но и родные погибшего. Дочь Бэттла заявляла, что ей так и не объяснили, почему необходимо казнить человека, который не стрелял в её отца. Кроме того, шесть присяжных, участвовавших в процессе, позднее поддержали идею пересмотра наказания.

Прокурор штата резко раскритиковал решение губернатора. По его словам, «на руках Бертона кровь Бэттла», и в виновности осуждённого нет сомнений.

