Восточная сказка без хеппи-энда: История казни арабской принцессы, которая просто хотела любить

Наверное, будет сложно найти человека, который ничего не слышал о диснеевской истории любви Аладдина и принцессы Жасмин. Здесь всё по канонам: запреты отца, тайные встречи, парочка злодеев и волшебная лампа, с помощью которой всё и наладится. А главное, ничего неожиданного, в конце всех ждёт хеппи-энд. Но в жизни такие сказки про арабских принцесс заканчиваются совсем иначе… Life.ru разобрался в трагической биографии принцессы Мишааль бинт Фахд Аль Сауд из Саудовской Аравии.

Почему у принцессы была жизнь хуже нищенки

Исламские законы: что запрещалось женщинам в Саудовской Аравии? Фото © Кадр из фильма «Смерть принцессы», режиссёр Энтони Томас, сценарист Энтони Томас / Imdb

Принцесса Мишааль родилась в 1958 году в семье, где слово «нельзя» звучало постоянно. Её дедушка — принц Мухаммед ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, старший брат короля Халида и один из самых влиятельных людей в королевстве. Он был важным человеком и, как шептались, мог себе позволить то, что другим запрещалось. Женщины того времени жили в вечных ограничениях и запретах: от вождения автомобиля до появления на улице без мужчины. Строгими были даже правила одежды: на улицах и рынках женщины были обязаны носить чёрную абайю, закрывающую фигуру с головы до ног, и никаб, оставляющий только глаза.

В 19 лет Мишааль уговорила семью отпустить её учиться в Ливан. Бейрут в те годы называли «ближневосточным Парижем». Это стало глотком свободы для юной принцессы. Там она и встретила Халеда аш-Шаера аль-Мухалхала. Юноша не был простолюдином в нашем понимании — его дядя был послом Саудовской Аравии в Ливане. Но по меркам королевской семьи, где принцев и принцесс женят только на равных, Халед был никем.

К чему привёл тайный роман?

Что случилось с принцессой Мишааль на самом деле? Фото © Кадр из фильма «Смерть принцессы», режиссёр Энтони Томас, сценарист Энтони Томас / Imdb

В 1975 году в Ливане началась гражданская война, Мишааль с Халедом пришлось вернуться в Саудовскую Аравию. Дома кто-то из слуг донёс на принцессу. Молодые люди обвинялись в прелюбодеянии. Принцесса понимала, что это значит для её судьбы… По законам шариата за подобные проступки полагается суд и смертная казнь.

Принцесса Мишааль решила не ждать суда. Она инсценировала самоубийство, оставив на берегу моря свою одежду, чтобы все подумали, будто она утонула. Сама переоделась в мужской костюм и с поддельными документами отправилась в аэропорт, чтобы навсегда улететь из страны. Но её план провалился, сотрудники паспортного контроля опознали принцессу и задержали.

Незаконная казнь принцессы

Казнь за любовь на Востоке: кто и как убил принцессу Мишааль? Фото © Кадр из фильма «Забивание камнями Сорайи М.», режиссёр Сайрус Наурасте, сценаристы Бетси Гиффен Норастех, Сайрус Наурасте, Фрейдон Саебжам / Kinopoisk

Девушку вернули домой, её ждало наказание. Не все члены семьи хотели проучить принцессу, но дедушка был непреклонен. Мухаммед ибн Абдул-Азиз Аль Сауд считал что она должна ответить за содеянное немедленно. Но была одна маленькая загвоздка: по исламским законам для вынесения приговора за прелюбодеяние требуются четыре свидетеля или четырёхкратное признание подсудимого, чего в данном случае, вероятно, не было.

И хотя есть мнение, что принцесса призналась в содеянном, создатель нашумевшего фильма Энтони Томас и другие исследователи утверждают, что никакого официального суда не было. Казнь была совершена по велению деда как акт родовой мести, а не как следствие справедливого шариатского суда.

Скандальный фильм «Смерть принцессы»

Фильм «Смерть принцессы», 1980 год: история создания и правдивость. Фото © VK / Роман Шульман

Люди узнали о трагедии благодаря британскому рабочему Барри Миллнеру, который стал свидетелем казни и продал историю газете Daily Express. Британский журналист Энтони Томас заинтересовался этим делом. Отправившись на Ближний Восток, он взял десяток интервью и понял, что история Мишааль наполнена мифами и слухами. Томас снял документально-художественный фильм «Смерть принцессы», чтобы мир смог узнать правду!

Премьера состоялась в Британии 9 апреля 1980 года. Реакция была мгновенной. Саудовская Аравия выслала британского посла из страны и ввела ограничения на визы для британцев. А король Халид лично предлагал телеканалу 11 миллионов долларов за отмену показа. Это были огромные деньги, особенно для общественного телевидения.

Интересно, что критиковали фильм даже те, кто его создавал. Сценарист Пенелопа Мортимер позже назвала фильм выдумкой, основанной только на слухах. Немка Розмари Бушоу, работавшая няней в королевской семье и консультировавшая Томаса, заявила, что фильм не стоило снимать потому, что «он не привёл ни к чему, кроме разногласий».

Кадр из фильма «Смерть принцессы», режиссёр Энтони Томас, сценарист Энтони Томас / Imdb

Но сам Томас стоял на своём. В интервью PBS спустя 25 лет он повторил, что никакого суда над Мишааль не было. Её убили не по закону, а по праву сильного — как акт родовой мести. Это была казнь на парковке непрофессиональным палачом, что противоречит всем исламским процедурам.

Сразу после казни Мишааль ограничения для женщин в Саудовской Аравии были ужесточены — религиозная полиция стала патрулировать магазины и рынки, следя, чтобы мужчины и женщины не смешивались. Говорят, что принц Мухаммед, дедушка Мишааль, до конца жизни не жалел о содеянном. Он умер в 1988 году, унося с собой тайну той самой парковки в Джидде. История принцессы Мишааль так и осталась предупреждением: в мире, где всё подчинено правилам и традициям, за любовь иногда приходится платить самую высокую цену. А о девушке, которую воспитал серийный убийца, на Life.ru есть целый материал.