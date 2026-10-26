Звезда «Достучаться до небес» Тиль Швайгер снялся в российском триллере

Немецкий актёр Тиль Швайгер, известный по культовому фильму «Достучаться до небес», снялся в психологическом триллере «Бочка», созданном при участии российских и белорусских кинематографистов. Артисту досталась одна из главных ролей — пастора и наставника. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании «Киноцех».

В центре сюжета — молодой пранкер, который приходит в себя внутри запертой бочки на заброшенном заводе. Рядом находится его отец, прикованный к столбу. Чтобы выбраться, героям предстоит преодолеть давние разногласия и научиться доверять друг другу.

Режиссёр Алексей Звонцов рассказал, что Швайгер согласился участвовать в проекте сразу после знакомства со сценарием. Для постановщика, прежде не снимавшего полнометражное кино, работа с немецким актёром стала важным этапом карьеры.

Идею картины придумали кинематографисты из Владивостока Александр Бережной и Дмитрий Борисов. По словам продюсеров, первоначально история задумывалась как камерная драма, но постепенно превратилась в психологический триллер о выживании и конфликте поколений.

Съёмки проходили в Минске. Фильм снят на английском языке, а для российских зрителей подготовлен дубляж. Вместе со Швайгером в картине сыграли Филипп Рейнхардт, Натан Пол-Коллис, Ола Кейру и Ирина Кобзева.

В марте «Бочку» представили на международном кинофестивале Cinequest в Калифорнии. Российская премьера запланирована на 17 декабря.

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