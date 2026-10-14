В Москве объявили победителей первого кинофестиваля «Автопилот»

Американский триллер «Всё закончится» режиссёра Александра Уллома завоевал главную награду первого международного кинофестиваля автомобильной культуры «Автопилот» в Москве. Об итогах семидневного киносмотра сообщили организаторы.

Церемония закрытия состоялась 11 октября в киноцентре «Каро 11 Октябрь». Ведущими вечера стали актёры Марк Богатырёв и Стася Толстая, которые объявили обладателей наград в шести номинациях. За звание лучших боролись 13 картин из девяти стран.

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Зрители отдали предпочтение сербской комедии «Первый класс — полный газ» Владимира Мичи Поповича. Российский документальный фильм «Зимник» Юрия Дорохина удостоился награды за лучший кинообраз автомобиля. А британская лента Кристиана Виншевски «ДжиТи40 — Дорога в «Спа» победила в категории «Лучшая автомобильная сцена».

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Ещё две статуэтки отправились в Великобританию и Южную Корею. Картину Шона Роберта Данна «Падение сэра Дугласа Уитерфорда» отметили за лучший дуэт героя и автомобиля. Награду за авторский взгляд на автомобильную культуру получил короткометражный фильм Кима Ноккена «Чистые руки».

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Победителей выбирало международное жюри, в которое вошли главный редактор «Автопилота» Дмитрий Гронский, продюсер Елена Яцура, художник Дэн Смит, представитель Creatly.ai Юньхань Ли и автогонщик Борис Шульмейстер. Приз зрительских симпатий определили отдельно, с помощью онлайн-голосования. Всего за неделю прошли 19 сеансов, после которых гости обсуждали увиденное с режиссёрами, кинокритиками и экспертами автомобильной индустрии.

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фестиваль начался с исторической драмы Ильи Маланина «Битва моторов», а завершился специальной премьерой комедии Владимира Котта «Дедмобиль». Режиссёр лично представил свою работу публике ещё до выхода фильма в широкий прокат. Программный директор Елена Слатина подчеркнула, что картины об автомобилях прежде всего рассказывают человеческие истории.

Тем временем историческая драма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила российский кинопрокат, собрав 283,3 миллиона рублей за первые выходные. Картина опередила повторно вышедшие на экраны «Сумерки. Сага: Новолуние» и мультфильм «Приключения мамонтёнка: В поисках мамы». Данные о сборах пока предварительные.