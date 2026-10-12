Борисов и Янковский обогнали «Сумерки»: «Битва моторов» собрала 283 миллиона за выходные

Фильм «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским стал лидером кинопроката России и стран СНГ, собрав 283,3 миллиона рублей за выходные с 8 по 11 октября. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Kinobusiness.

Второе место занял перевыпуск романтического фэнтези «Сумерки. Сага: Новолуние». Повторный прокат картины принёс 93 миллиона рублей за четыре дня.

Тройку лидеров замкнул российский мультфильм «Приключения мамонтёнка: В поисках мамы», заработавший 77,8 миллиона рублей. Картина удерживает позиции в числе самых популярных релизов вторую неделю подряд.

Фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым, ранее возглавлявший прокат, опустился на четвёртое место. За прошедший уикенд он собрал 61,2 миллиона рублей, а общие сборы достигли 383,2 миллиона.

Пятую строчку заняла сказка «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным. Её результат за выходные составил 57,7 миллиона рублей. Все приведённые кассовые показатели являются предварительными и могут быть уточнены.

Ранее Life.ru сообщал, что Юра Борисов вновь может побороться за «Оскар», на этот раз в категории «Лучшая мужская роль». Студия Neon намерена выдвинуть российского актёра за роль одного из основателей OpenAI Ильи Суцкевера в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный». Премьера картины состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале, где игра Борисова получила положительные отзывы критиков. При этом речь пока идёт о планах студии, а не об официальной номинации на премию.