Найт-Сити идёт в кино: Cyberpunk 2077 получит полнометражную экранизацию

Paramount Pictures запустила разработку полнометражного игрового фильма по вселенной Cyberpunk 2077. Продюсером картины станет Лоренцо ди Бонавентура, известный по серии «Трансформеры». К проекту также подключена CD Projekt Red — разработчик игры и владелец прав на франшизу.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Неизвестно, станет ли фильм прямой адаптацией истории Ви и Джонни Сильверхенда или расскажет новую историю во вселенной Cyberpunk 2077. Режиссёр, сценарист, актёрский состав и дата премьеры также пока не объявлены.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Несмотря на проблемный старт, впоследствии игра стала крупным коммерческим успехом и разошлась тиражом более 40 миллионов копий. Дополнение Phantom Liberty продалось тиражом свыше 15 миллионов экземпляров.

Франшиза уже выходила за пределы видеоигр. В 2022 году Netflix выпустил аниме Cyberpunk: Edgerunners, а второй сезон проекта должен стартовать позднее в октябре. Тем временем CD Projekt Red продолжает разработку следующей игры серии, пока известной под рабочим названием Cyberpunk 2.

Для Paramount Cyberpunk 2077 станет ещё одной крупной игровой франшизой в кино. Студия также работает над фильмом по Call of Duty и участвует в создании новой экранизации Street Fighter.

Ранее сообщалось, что CD Projekt RED планирует выпустить «Ведьмака 4» в 2028 году. Над новой частью сейчас трудятся более 500 разработчиков.