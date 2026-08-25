Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 10:24

CD Projekt RED планирует выпустить «Ведьмака 4» в 2028 году

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Witcher

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Witcher

CD Projekt RED планирует выпустить «Ведьмака 4» в 2028 году. Такой ориентир назвал совладелец и совместный гендиректор польской компании Михал Новаковский. Речь пока идёт о целевом годе релиза, а не об окончательной дате.

Над новой частью сейчас работают более 500 разработчиков. Студия обещает масштабную ролевую игру с открытым миром, а центральным персонажем новой саги станет Цири. Ранее разработчики официально подтвердили, что именно ей предстоит заменить Геральта в роли протагониста.

На Gamescom 2026 полноценного показа «Ведьмака 4» не будет. Вместо этого CD Projekt RED представит первое большое превью нового дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt — «Баллады прошлого» (Songs of the Past).

Дополнение должно выйти в 2027 году и станет третьим крупным DLC для «Ведьмака 3». В нём игроки снова возьмут под управление Геральта. В самой CD Projekt проект называют своеобразным мостом между историей Белого Волка и новой сагой с Цири.

Роль Геральта непосредственно в «Ведьмаке 4» студия пока подробно не раскрывает. Поэтому утверждать, что он станет одним из основных игровых персонажей новой части, преждевременно.

Ведьмак 4: дата выхода, актёры, трейлер и что известно о новом сезоне сериала Netflix
Ведьмак 4: дата выхода, актёры, трейлер и что известно о новом сезоне сериала Netflix

Ранее Life.ru рассказывал о первом трейлере «Ведьмака 4». Тогда CD Projekt RED впервые показала новую Цири и подтвердила, что четвёртая часть создаётся на Unreal Engine 5. Разработчики также называли проект самой масштабной игрой серии и подчёркивали, что он откроет новую сагу во вселенной «Ведьмака».

Больше новостей об играх, цифровых разработках и новых технологиях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar