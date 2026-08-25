CD Projekt RED планирует выпустить «Ведьмака 4» в 2028 году. Такой ориентир назвал совладелец и совместный гендиректор польской компании Михал Новаковский. Речь пока идёт о целевом годе релиза, а не об окончательной дате.

Над новой частью сейчас работают более 500 разработчиков. Студия обещает масштабную ролевую игру с открытым миром, а центральным персонажем новой саги станет Цири. Ранее разработчики официально подтвердили, что именно ей предстоит заменить Геральта в роли протагониста.

На Gamescom 2026 полноценного показа «Ведьмака 4» не будет. Вместо этого CD Projekt RED представит первое большое превью нового дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt — «Баллады прошлого» (Songs of the Past).

Дополнение должно выйти в 2027 году и станет третьим крупным DLC для «Ведьмака 3». В нём игроки снова возьмут под управление Геральта. В самой CD Projekt проект называют своеобразным мостом между историей Белого Волка и новой сагой с Цири.

Роль Геральта непосредственно в «Ведьмаке 4» студия пока подробно не раскрывает. Поэтому утверждать, что он станет одним из основных игровых персонажей новой части, преждевременно.

Ранее Life.ru рассказывал о первом трейлере «Ведьмака 4». Тогда CD Projekt RED впервые показала новую Цири и подтвердила, что четвёртая часть создаётся на Unreal Engine 5. Разработчики также называли проект самой масштабной игрой серии и подчёркивали, что он откроет новую сагу во вселенной «Ведьмака».