Вышел первый трейлер видеоигры «Ведьмак 4» с Цири в главной роли
Сири станет главной героиней видеоигры «Ведьмак 4». Обложка © Кадр видео YouTube / The Witcher
На мероприятии The Game Awards был показан первый трейлер долгожданной игры «Ведьмак 4» от студии CD Projekt RED. В новой части саги главной героиней станет взрослая Цири.
Трейлер видеоигры «Ведьмак 4», главной героиней которой станет Цири. Видео © YouTube / The Witcher
В трейлере девушка решает отправиться в тёмный лес, чтобы принести себя в жертву ради спасения местных жителей. Однако ведьмачка убеждает её вернуться в деревню, после чего сама отправляется сражаться с чудовищем. В арсенале Цири будет два меча, а также зелья и другие предметы оружия.
Компания CD Projekt RED сообщила, что «Ведьмак 4» создаётся на движке Unreal Engine 5, а также пообещала фанатам самую масштабную игру в серии. Дата выхода пока остаётся неизвестной, по данным СМИ, это произойдёт до конца 2027 года.
Ранее Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер долгожданного второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Премьера состоится 26 декабря: в новом сезоне зрителей ждут захватывающие испытания и возвращение любимых персонажей, а также новые лица, готовые рискнуть жизнью ради огромного денежного приза.