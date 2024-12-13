Вышел первый трейлер видеоигры «Ведьмак 4» с Цири в главной роли

На мероприятии The Game Awards был показан первый трейлер долгожданной игры «Ведьмак 4» от студии CD Projekt RED. В новой части саги главной героиней станет взрослая Цири.

Трейлер видеоигры «Ведьмак 4», главной героиней которой станет Цири. Видео © YouTube / The Witcher

В трейлере девушка решает отправиться в тёмный лес, чтобы принести себя в жертву ради спасения местных жителей. Однако ведьмачка убеждает её вернуться в деревню, после чего сама отправляется сражаться с чудовищем. В арсенале Цири будет два меча, а также зелья и другие предметы оружия.

Компания CD Projekt RED сообщила, что «Ведьмак 4» создаётся на движке Unreal Engine 5, а также пообещала фанатам самую масштабную игру в серии. Дата выхода пока остаётся неизвестной, по данным СМИ, это произойдёт до конца 2027 года.