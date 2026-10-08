От Minecraft до Diablo: Xbox будет снимать фильмы и сериалы по мотивам игровых хитов

Xbox создала новое подразделение XP, которое займётся расширением игровых франшиз компании за пределы видеоигр — в кино, сериалах и других форматах. Об этом сообщает Bloomberg.

Руководителем XP стала Кейлин Уотерс. Ранее она работала в Lucasfilm, а затем занимала руководящую должность в Mojang — студии, разработавшей Minecraft.

«Фанаты не просто играют в наши франшизы. Они смотрят их, носят их, посещают мероприятия, отмечают их и взаимодействуют с ними бесчисленными способами», — написала Уотерс в письме новой команде.

Новое подразделение будет курировать несколько проектов Microsoft. Среди них анимационный сериал по Diablo, который создаётся совместно с Netflix, фильм по Call of Duty и игровой проект Physint под руководством японского разработчика Хидео Кодзимы.

В зону ответственности XP также войдёт тематический парк Minecraft, который планируется открыть в Лондоне в 2027 году. По данным Bloomberg, подразделение будет заниматься всеми этими направлениями, объединяя работу Xbox с игровыми франшизами за пределами самих игр.

Ранее Life.ru писал, что Microsoft продолжает активно работать с игровыми брендами Activision, Blizzard и ZeniMax. В начале 2026 года компания и её дочерние структуры зарегистрировали в России более 20 товарных знаков, среди которых были Call of Duty, Warcraft, Fallout и The Elder Scrolls.