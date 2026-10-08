Популярный способ обхода блокировок для Xbox не работал — сервис уже вернулся

Сервис Xbox DNS временно прекратил работу после блокировки используемых им подсетей. Ограничения затронули доступ к Xbox Live и ряду зарубежных сервисов, сообщила команда проекта в своём телеграм-канале.

По данным Xbox DNS, хостинг-провайдер отключил связанные с проектом подсети после обращения Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. В обращении речь шла о размещении средств обхода ограничений.

Позже команда проекта сообщила, что смогла восстановить основные функции сервиса. Через Xbox DNS вновь стали доступны Xbox Live, ChatGPT, Google Gemini, Claude Code и Spotify.

«Ребят, мы снова на связи, всё починили и работаем», — сообщили в Xbox DNS.

При этом часть нейросетей и второстепенных сервисов разработчики пока оставили отключёнными. Команда продолжает проверять инфраструктуру и планирует постепенно возвращать остальные возможности.

Во время сбоя владельцам iPhone рекомендовали удалить профиль Xbox DNS, а пользователям Android — отключить частный DNS. Пользователей Claude Code попросили не менять настройки без необходимости из-за возможного срабатывания антифрод-системы.

Xbox DNS работает с 2023 года. Проект изначально использовали владельцы Xbox для устранения ошибки 0x80a40401 при подключении к серверам Microsoft. Позже сервис расширил возможности и стал предоставлять доступ к ряду зарубежных платформ с региональными ограничениями. По данным самого проекта, его аудитория превышает 40 тыс. человек, а инфраструктура поддерживает более 25 игр и онлайн-сервисов.

Ранее сообщалось, что Telegram за минувшие выходные заблокировал 170 504 группы и канала. В субботу ограничения затронули 100 304 сообщества, а в воскресенье платформа закрыла доступ ещё к 70 200 ресурсам. За предыдущую неделю мессенджер заблокировал 483 149 групп и каналов, более 3 тыс. из которых отнёс к связанным с терроризмом. С начала 2026 года число заблокированных Telegram-сообществ превысило 27,1 млн.