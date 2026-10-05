Telegram заблокировал более 170 тысяч групп и каналов за выходные

Telegram за минувшие выходные заблокировал 170 504 группы и канала. В субботу число ограниченных сообществ впервые с 16 сентября превысило отметку в 100 тысяч.

За первый день выходных под блокировку попали 100 304 группы и канала. В воскресенье платформа ограничила доступ ещё к 70 200 сообществам. За предыдущую неделю Telegram заблокировал 483 149 групп и каналов. Из них 3108 платформа отнесла к связанным с терроризмом.

С начала 2026 года количество заблокированных сообществ на момент публикации превысило 27,1 млн. Ещё 182 450 ресурсов Telegram классифицировал как связанные с терроризмом.

В самом мессенджере поясняют, что модерация с 2015 года строится на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с помощью машинного обучения. В начале 2024 года к этим инструментам добавили системы на основе искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru сообщал о другой крупной волне блокировок в Telegram, когда за сутки доступ ограничили к 101 205 каналам и группам. Тогда с начала августа число заблокированных сообществ превысило 834 тысяч.