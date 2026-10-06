Paramount завершила покупку Warner Bros. Discovery, объединив в одной структуре крупнейшие киностудии, телеканалы и стриминговые сервисы. Новая медиакомпания получила название Skydance.

В состав объединённой группы вошли Paramount Pictures и Warner Bros., платформы Paramount+ и HBO Max, а также телеканалы CBS, CNN и другие активы. Компании также достались крупные кинофраншизы, среди которых «Гарри Поттер», вселенная DC и «Миссия невыполнима».

Руководить медиагигантом будет Дэвид Эллисон. Пост со-CEO занял бывший глава Mattel Инон Крайз, который сосредоточится на повседневном управлении и интеграции активов.

После объединения Skydance стала одним из крупнейших игроков мирового рынка развлечений и стриминга. Компания намерена выпускать не менее 30 фильмов для кинотеатров ежегодно и свыше 180 телешоу и сериалов.

Сделке предшествовала продолжительная борьба за Warner Bros. Discovery. Netflix ранее отказался от покупки компании, после того как Paramount Skydance предложила более выгодные условия. До этого Life.ru писал, что Warner Bros. Discovery вновь начала рассматривать предложение Paramount о слиянии. Тогда медиагруппа оценивала его на фоне конкурирующей сделки с Netflix.