Юра Борисов снова идёт за «Оскаром»: На этот раз россиянина продвигают как лучшего актёра

Юра Борисов может второй раз подряд оказаться среди претендентов на «Оскар». Студия Neon решила вести российского актёра в наградной кампании фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» (Artificial) в категории «Лучший актёр», сообщает Variety.

В картине Борисов сыграл одного из создателей OpenAI Илью Суцкевера. Эндрю Гарфилд исполнил роль Сэма Альтмана, а Моника Барбаро — бывшего технического директора компании Миру Мурати. В фильме также снялись Марк Райлэнс, Айк Баринхолц и Купер Хоффман.

Сюжет посвящён истории развития OpenAI и в том числе событиям ноября 2023 года, когда совет директоров компании неожиданно уволил Альтмана, а спустя несколько дней он вернулся на пост гендиректора. Борисов в фильме играет Суцкевера с начала его научной карьеры и до конфликта внутри компании.

Мировая премьера «Искусственного» состоялась 5 октября на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале. Первые реакции критиков оказались заметно благосклонны к Борисову: Variety отдельно отметил его игру наряду с работой Гарфилда.

При этом в наградной кампании актёров разведут по разным категориям. Борисова Neon планирует продвигать как исполнителя главной мужской роли, а Гарфилда и Марка Райлэнса — как актёров второго плана. Монику Барбаро заявят в соответствующей женской категории. Это пока стратегия студии, а не официальные номинации Американской киноакадемии.

Для Борисова это уже не первая оскаровская кампания. В 2025 году он был номинирован как лучший актёр второго плана за роль Игоря в «Аноре» Шона Бэйкера. Победителем тогда стал Киран Калкин с фильмом «Настоящая боль».

Ранее Life.ru рассказывал, что Юра Борисов получил номинацию на «Оскар» за роль в «Аноре», а позже актёра утвердили на роль Ильи Суцкевера в «Искусственном».