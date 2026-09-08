Из Москвы — в компанию Джоли и Хайек: Юру Борисова заметили на звёздной вечеринке в Риме

Юра Борисов оказался среди гостей празднования 60-летия Сальмы Хайек в Риме. Российский актёр попал на фотографии с вечеринки, которыми её участники поделились в соцсетях.

Снимок с Борисовым опубликовала Матильда Пино, дочь мужа Хайек Франсуа-Анри Пино. На кадре российский артист позирует вместе с представительницей семьи французского миллиардера.

Вечеринка собрала немало голливудских знаменитостей. Среди гостей были Анджелина Джоли, певица Рита Ора и её муж, режиссёр Тайка Вайтити.

Появление Борисова в такой компании совпало с новым этапом его зарубежной карьеры. Актёр сыграл одну из центральных ролей в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный», посвящённом истории OpenAI.

В картине Борисов исполнил роль сооснователя компании Ильи Суцкевера, а Эндрю Гарфилд сыграл Сэма Альтмана. Мировая премьера «Искусственного» запланирована на 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале.

В начале сентября появился первый кадр «Искусственного» с Юрой Борисовым. Съёмки картины Гуаданьино проходили в Сан-Франциско и Италии, а права на её прокат в итоге приобрела Neon, ранее выпускавшая «Анору».