Из Москвы — в компанию Джоли и Хайек: Юру Борисова заметили на звёздной вечеринке в Риме
Юра Борисов появился на 60-летии Сальмы Хайек в Риме
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Юра Борисов оказался среди гостей празднования 60-летия Сальмы Хайек в Риме. Российский актёр попал на фотографии с вечеринки, которыми её участники поделились в соцсетях.
Снимок с Борисовым опубликовала Матильда Пино, дочь мужа Хайек Франсуа-Анри Пино. На кадре российский артист позирует вместе с представительницей семьи французского миллиардера.
Вечеринка собрала немало голливудских знаменитостей. Среди гостей были Анджелина Джоли, певица Рита Ора и её муж, режиссёр Тайка Вайтити.
Появление Борисова в такой компании совпало с новым этапом его зарубежной карьеры. Актёр сыграл одну из центральных ролей в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный», посвящённом истории OpenAI.
В картине Борисов исполнил роль сооснователя компании Ильи Суцкевера, а Эндрю Гарфилд сыграл Сэма Альтмана. Мировая премьера «Искусственного» запланирована на 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале.
В начале сентября появился первый кадр «Искусственного» с Юрой Борисовым. Съёмки картины Гуаданьино проходили в Сан-Франциско и Италии, а права на её прокат в итоге приобрела Neon, ранее выпускавшая «Анору».
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