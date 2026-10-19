Назван режиссёра экранизации романа «Лавр» с Юрой Борисовым

Режиссёром экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр» станет двукратный лауреат «Золотой маски» Антон Фёдоров. Главную роль средневекового целителя Арсения исполнит Юра Борисов, который также займётся продюсированием картины. О творческой команде будущего фильма сообщает РИА «Новости».

Для Фёдорова работа над «Лавром» станет возможностью перенести на экран одну из самых необычных историй современной русской литературы. Режиссёр признался, что поначалу масштаб произведения его пугал, однако постепенно он нашёл подход к сложному материалу. Дополнительную уверенность ему придало участие Борисова, с которым они уже сотрудничали.

«Возможность вновь встретиться на творческом поле с Юрой Борисовым укрепила мою уверенность: в этой истории он будет не только на своём месте, но и станет важным творческим импульсом всего процесса», — рассказал Фёдоров.

Сам Борисов считает, что характер Арсения невозможно раскрыть с помощью готовых актёрских решений. По его словам, режиссёр предпочитает искать образ вместе с исполнителем, и для столь многогранного персонажа такой подход особенно важен. Актёр также намерен участвовать в формировании художественного языка картины в качестве сопродюсера.

Генеральный продюсер Сергей Катышев объяснил выбор Фёдорова его нестандартным взглядом на искусство. Создатели намерены исследовать феномен юродства и природу времени, сохранив близость к литературному первоисточнику. Среди творческих ориентиров команды оказались Олег Каравайчук, Сергей Курёхин и Егор Летов. Поддержал назначение режиссёра и сам Водолазкин, отметив его способность работать с необычными текстами.

Первым шагом к созданию фильма станет симфонический перформанс 21 октября в 20:00 на Новой сцене Мариинского театра. Борисов и Водолазкин выступят в сопровождении хора и оркестра под управлением Петра Дранги. Музыка, импровизация, визуальные решения и даже реакция зрителей помогут авторам определить дальнейшее направление работы.

Роман «Лавр», опубликованный в 2012 году, рассказывает о средневековом целителе Арсении, который проходит через любовь, потерю близкого человека и духовное преображение. Произведение удостоилось премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», а также было переведено на 30 языков. Антон Фёдоров известен театральными постановками «Ревизор», «Петровы в гриппе», «Морфий» и «Собачье сердце».

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