Юра Борисов прощается с Гамлетом: В МХТ объявили о неожиданной замене актёра

Актёр Юра Борисов завершит выступления в спектакле «Гамлет» на сцене МХТ имени Чехова. Звезда фильма «Анора» сыграет принца Датского ещё дважды, после чего главная роль перейдёт другому артисту. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Последние показы постановки с Борисовым состоятся 22 октября и 5 ноября. Уже с 25 ноября Гамлета будет исполнять Оливер Мара. В театре назвали замену актёра новым этапом сценической жизни спектакля.

«Театральное искусство — это живой процесс, где каждый исполнитель привносит в спектакль своё уникальное дыхание», — говорится в сообщении МХТ. Представители учреждения поблагодарили Борисова за работу над образом главного героя.

Постановка режиссёра Андрея Гончарова вышла на сцену МХТ 14 мая 2026 года и сразу вызвала бурные обсуждения. Зрители раскупили билеты на премьерные показы, а участие номинанта на «Оскар» привлекло дополнительное внимание к спектаклю.

Одним из самых жёстких критиков стал народный артист России Олег Меньшиков. Он назвал новую интерпретацию пьесы Шекспира «театральной катастрофой». При этом нашлись и защитники постановки. В частности, Николай Цискаридзе положительно оценил актёрскую работу.

Несмотря на неоднозначную реакцию, спектакль останется в репертуаре. Дополнительные показы с Оливером Марой запланированы на 25 и 26 ноября. Причины ухода Борисова из постановки театр не уточнил.

Ранее Life.ru рассказывал о резкой критике «Гамлета» со стороны Олега Меньшикова. Худрук Театра имени Ермоловой остался недоволен режиссёрскими решениями и современной трактовкой произведения, назвав увиденное на сцене катастрофой.