«Эндрю, хелп ми!» Борисов позвал Гарфилда на помощь и стал героем нового мема
Юра Борисов попросил Гарфилда помочь с английским на премьере «Искусственного»
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Юра Борисов нашёл способ выйти из неловкой паузы во время интервью на английском — позвал на помощь Эндрю Гарфилда. «Эндрю, хелп ми!» — обратился он к коллеге на премьере «Искусственного». Ролик опубликовал The Associated Press.
Российский актёр общался с интервьюером на английском, но в какой-то момент затруднился с ответом. Тогда он решил воспользоваться помощью коллеги по фильму. Короткий эпизод быстро подхватили другие каналы. Просьбу о помощи стали пересказывать как новую мемную фразу.
Участие в «Искусственном» может принести артисту новую борьбу за главную кинопремию США. Студия Neon намерена продвигать Юру Борисова на «Оскар» в категории «Лучший актёр», тогда как Гарфилда планируют заявить за роль второго плана. Это стратегия наградной кампании, а не подтверждённые номинации. В 2025 году россиянин уже претендовал на статуэтку за работу в «Аноре».
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