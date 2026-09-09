Юра Борисов появился в первом тизере фильма о скандале в руководстве OpenAI

Кинокомпания Neon выпустила первый тизер фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино, посвящённого внутреннему кризису в OpenAI. Одну из ключевых ролей в картине исполнил российский актёр Юра Борисов.

Юра Борисов появился в первом тизере фильма о скандале в OpenAI. Видео © neonrated.com

Сюжет разворачивается вокруг событий ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI отправил в отставку гендиректора Сэма Альтмана, а спустя несколько дней тот вернулся на пост. Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд, а Борисову досталась роль сооснователя компании Ильи Суцкевера, участвовавшего в конфликте вокруг руководителя OpenAI.

Режиссёром выступил Лука Гуаданьино, известный по «Суспирии» и «Претендентам». Сценарий написал бывший автор Saturday Night Live Саймон Рич. В актёрский состав также вошли Моника Барбаро, Марк Райлэнс и Айк Баринхольц, сыгравший Илона Маска.

Для Борисова это уже второй проект, связанный с Neon. Ранее студия выпустила «Анору» Шона Бэйкера, за роль в которой российский актёр получил номинацию на «Оскар».

Мировая премьера «Искусственного» состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. В американских кинотеатрах фильм начнут показывать 25 декабря, а широкий прокат запланирован на январь 2027 года.

Скандал вокруг OpenAI начался в ноябре 2023 года, когда совет директоров компании неожиданно отправил Сэма Альтмана в отставку. Life.ru писал об увольнении главы разработчика ChatGPT, после которого временно исполняющей обязанности руководителя стала Мира Мурати. Спустя несколько дней ситуация изменилась: Альтман вернулся на пост гендиректора, а внутри компании произошла масштабная перестройка руководства. Именно этот конфликт лёг в основу нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный».