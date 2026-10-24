От панков до эмира Бухарского: Илья Стогов покажет непарадный Петербург в новом телецикле

Ленинградский панк, криминальная Сенная XIX века и глубоководные аппараты станут темами нового документального цикла Ильи Стогова на телеканале «78». Премьера «Самой петербургской передачи» состоится 26 октября. Как сообщили на канале, выпуски будут выходить по понедельникам в 22:00.

Новая передача Ильи Стогова. Видео © телеканал «78»

Каждый фильм посвятят отдельной истории города. Среди героев — один из пионеров ленинградского панка Андрей Панов по прозвищу Свин. Другие выпуски расскажут о Петербурге эмира Бухарского, дореволюционной жизни Сенной и современном Купчине.

По словам Стогова, замысел вырос из тем, которым прежде не хватало места в ежедневном эфире. Некоторые истории в программе «Стогоff» приходилось затрагивать лишь вскользь, хотя хотелось разобрать их подробнее.

«Я сразу видел: вот об этом стоит сказать подробнее, не спеша. Просто, потому что история стоящая. Ну и вот, наконец появилась такая возможность», — рассказал ведущий.

В основу цикла лягут факты и городские легенды, которые Стогов собирал за годы журналистской работы. Разные эпохи и сюжеты объединит его личный взгляд на Петербург — от музыкального подполья до инженерных разработок.

Ранее телеканал «78» к своему девятилетию обновил эфирное оформление, запустил новые форматы и усилил дневной тайм-слот, продолжая курс на развитие информационного контента. Самым рейтинговым проектом остаётся обновлённое «Утреннее шоу» (6:00–10:00), доля телесмотрения которого в 2–3 раза превышает средние показатели канала.