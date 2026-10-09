«Гид 78» проверит качество хлеба и выпечки в пекарнях Санкт-Петербурга
Обложка © Пресс-служба телеканала «78»
Телеканал «78» запускает новый цикл программ «Гид 78», посвящённый пекарням Петербурга. Ведущие Анна Гаврилова и Анастасия Сесицкая протестируют продукцию разных заведений и выяснят, где стоит искать качественный хлеб и выпечку.
Проект покажет производство изнутри. Зрители увидят, как хранятся ингредиенты, как устроены рабочие зоны, как проходит стажировка новых сотрудников. Ведущие разберутся, что происходит с продуктом до того, как он окажется в руках покупателя, передаёт 78.ru.
Фото © Пресс-служба телеканала «78»
Отдельная тема — цены и качество. Команда сравнит стоимость хлеба, выпечки и кондитерских изделий в разных пекарнях города. А также выяснит, из чего складывается конечная цена продукта. Это продолжение проекта. Ранее «Гид 78» рассказывал, как работают рестораны, доставка еды и супермаркеты. Теперь настала очередь пекарен.
Генеральный директор и главный редактор телеканала «78» Алексей Сухоруков считает, что ценность проекта — в возможности увидеть скрытые от глаз потребителей факты. Новые выпуски выходят по четвергам в 11:15 с повтором в субботу в 13:00.
А ранее Life.ru сообщал, что просившая помощи Владимира Путина пекарня «Машенька» сменила владельца. Теперь заведение в Люберцах оформлено на Дениса Максимова. Именно он получил широкую известность после обращения к Путину, в котором рассказал о выросшей налоговой нагрузке для малого бизнеса после изменений, вступивших в силу в 2026 году.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.