Просившая помощи Путина пекарня «Машенька» сменила владельца

Индивидуальный предприниматель, на которого была оформлена подмосковная пекарня «Машенька», прекратил работу 8 сентября. При этом само заведение продолжает деятельность, но теперь зарегистрировано на другого предпринимателя, сообщает RTVI.

Прежним владельцем ИП была Ирина Максимова. Предприниматель работала с 2017 года, а основным направлением деятельности значились работа ресторанов и доставка продуктов питания.

Теперь пекарня в Люберцах оформлена на Дениса Максимова. Именно он получил широкую известность после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о выросшей налоговой нагрузке для малого бизнеса после изменений, вступивших в силу в 2026 году.

Предприниматель тогда предупреждал, что из-за новых условий предприятие может оказаться под угрозой закрытия. Вопрос о налоговой нагрузке стал причиной публичного внимания к ситуации вокруг «Машеньки».

При этом сама пекарня продолжает работать: по состоянию на 9 сентября она зарегистрирована уже за новым ИП.

Ранее Life.ru писал, что владелец пекарни «Машенька» отказался закрывать бизнес после перехода на новые налоговые условия. Предприниматель сообщил, что первый месяц работы по изменившейся схеме прошёл успешно, хотя сумма платежей оказалась значительно выше прежней.