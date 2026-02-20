Владелец пекарни «Машенька» передумал сворачивать бизнес
Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, получивший известность после вопроса президенту Владимиру Путину, заявил, что не планирует закрывать бизнес. Напротив, он настроен на его развитие, пишет РИА «Новости».
По словам Максимова, первый месяц работы в новых налоговых условиях пройден успешно. Он выбрал авансовую систему. Сумма оказалась значительно больше прежней, но предприниматель с ней справился. Он также отметил, что находится в контакте с администрацией Люберец и чувствует поддержку.
«Закрываться не собираемся», — подчеркнул Максимов, добавив, что надеется на развитие пекарни.
Напомним, пекарня из Люберец получила известность после прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Владелец заведения обратился к главе государства с вопросом о мерах поддержки малого производственного бизнеса, а позже в знак благодарности отправил главе государства угощение, на что получил ответный подарок.
