Владелец пекарни «Машенька» передумал сворачивать бизнес

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, получивший известность после вопроса президенту Владимиру Путину, заявил, что не планирует закрывать бизнес. Напротив, он настроен на его развитие, пишет РИА «Новости».

По словам Максимова, первый месяц работы в новых налоговых условиях пройден успешно. Он выбрал авансовую систему. Сумма оказалась значительно больше прежней, но предприниматель с ней справился. Он также отметил, что находится в контакте с администрацией Люберец и чувствует поддержку.

«Закрываться не собираемся», — подчеркнул Максимов, добавив, что надеется на развитие пекарни.