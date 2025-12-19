Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на первый вопрос, присланный через новый мессенджер MAX. Его задала семья — владельцы пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец, которые спрашивали о мерах поддержки производственного малого бизнеса. В конце своего ответа президент сделал неожиданное и тёплое личное обращение к семье.

Первый видеовопрос из мессенджера MAX — от владельца пекарни «Машенька» из Люберец. Видео © Life.ru

«Может угостите чем-нибудь, пришлёте что-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с Правительством в направлении поддержки и вашего предприятия, и предприятий как ваших», — обещал Путин.

Спонтанное желание главы государства вызвало улыбки в студии. Хозяева пекарни «Машенька» уже заявили, что с глубокой благодарностью выполнят просьбу президента и в ближайшее время отправят в Кремль ассортимент своей продукции.

Владимир Путин прокомментировал повышение НДС. Президент пообещал, что принятые меры имеют временный характер и в будущем налоговая нагрузка будет снижаться. Глава РФ пояснил, что целью повышения налога была балансировка бюджета и по большей части эту задачу удалось выполнить. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.