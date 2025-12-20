Путин попробовал выпечку из подмосковной пекарни «Машенька» после прямой линии
Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от люберецкой пекарни «Машенька». Владелец предприятия, который ранее задал вопрос главе государства на прямой линии, таким образом выразил свою признательность.
Путин попробовал выпечку из подмосковной пекарни «Машенька» после прямой линии. Видео © Life.ru
Путин, в свою очередь, поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом.
«Спасибо большое за подарки! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.
Напомним, вчера владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов обратился к главе государства с проблемой. Он рассказал, что привычная ему патентная система налогообложения, которой он пользовался около восьми лет, с 2026 года будет заменена на систему с уплатой налога с дохода и НДС. Максимов отметил, что это потребует от него найма бухгалтера и повлечёт дополнительные финансовые затраты. Путин, услышав обращение, заявил, что индивидуальные производственные предприятия не должны страдать от подобных реформ и пообещал уделить внимание этой проблеме. Глава государства не только дал разъяснения по существу, но и обратился к семье владельца пекарни с тёплыми словами, а в завершение попросил их угостить его чем-нибудь вкусненьким.
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