Напомним, вчера владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов обратился к главе государства с проблемой. Он рассказал, что привычная ему патентная система налогообложения, которой он пользовался около восьми лет, с 2026 года будет заменена на систему с уплатой налога с дохода и НДС. Максимов отметил, что это потребует от него найма бухгалтера и повлечёт дополнительные финансовые затраты. Путин, услышав обращение, заявил, что индивидуальные производственные предприятия не должны страдать от подобных реформ и пообещал уделить внимание этой проблеме. Глава государства не только дал разъяснения по существу, но и обратился к семье владельца пекарни с тёплыми словами, а в завершение попросил их угостить его чем-нибудь вкусненьким.