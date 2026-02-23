Владелец отмеченной Путиным пекарни рассказал, как готовил угощения для Лукашенко и Уиткоффа

Пекарня «Машенька», чью выпечку попробовал президент РФ Владимир Путин, закрывается на ремонт ради съёмок телешоу. Об этом URA.ru сообщил владелец Денис Максимов. Предприятие откроется через несколько дней, но изменится не только внешне, но и стратегически.

Кондитер Екатерина тем временем колдует над десертами. Рутина не мешает, но иногда заказы заставляют попотеть. К примеру, непростой была корзина с угощениями для важного гостя из США — американский яблочный пирог, маффины с черничным джемом и «Красный бархат».

«По телефону намекнули, что это заказ для (помощника президента США Стива) Уиткоффа и (зятя американского лидера Джареда) Кушнера», — сказал владелец пекарни.

Был и заказ из Белоруссии, предположительно для президента Александра Лукашенко. Предприниматель признался, что его радует такое внимание, поскольку сам он тоже белорус.

Но есть в пекарне и продукция с ценами, не менявшимися годами. Например, пирожки с картошкой и капустой, которые отправляли Путину. Пенсионеры могут прийти и бесплатно взять вчерашний хлеб. Такой подход помог сохранить клиентов.