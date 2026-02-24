Телеканал «78» прольёт свет на «тёмную кухню» Петербурга

Телеканал «78» проверит всю «тёмную кухню» Санкт-Петербургк. Речь идёт о заведениях, доставляющих еду на заказ. Проект получил название «Гид 78. Доставка». Премьера состоялась сегодня, 24 февраля, в 11:15, далее выпуски будут выходить по понедельникам, рассказали Life.ru в пресс-службе канала.

Проверять будут не только знаменитых лидеров рынка, но и малоизвестные курьерские сервисы сетевых магазинов, ресторанов и кафе — всё, что можно объединить под термином dark kitchen (тёмная кухня). Этот термин появился в Великобритании и объединял рестораны, готовящие еду на вынос. После тренд подхватила Индия, а дальше готовая еда на дом стала популярной по всему миру. Пандемия упрочила тренд, сделав его необходимым для людей, соблюдающих карантинные ограничения.

В нашей стране именно Санкт-Петербург стал первым городом, протестировавшим формат. Задолго до пандемии горожане пользовались услугами компаний «2 Берега» и Ollis Club. Чуть позднее бизнес стал прирастать новыми стартапами. Сегодня зонами доставки dark kitchens покрыт весь город. В спальных районах такой формат имеет особое преимущество в связи с отсутствием большого количества точек общественного питания — традиционных кафе и ресторанов.

«Появление «Гид 78. Доставка» весьма своевременно. Это следующий этап проверки сферы услуг Петербурга. Зрители телеканала уже наблюдают за проверкой ресторанов, а в 2025 году наша камера побывала во всех крупных сетевых магазинах в программе «Гид 78. Супермаркеты», — поделился генеральный директор и главный редактор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Команда проекта проведёт собственное расследование: ведущий Александр Гаврилов примерит на себя разные роли — курьера, заказчика, чтобы зафиксировать на камеру все плюсы и минусы «тёмных кухонь». Также продукты, оказавшиеся у журналистов на столе, будут отправлены в лабораторию, чтобы узнать независимое мнение экспертов о составе еды в контейнерах.

Ранее сообщалось, что лабораторные исследования блюд из ресторана TRUE COST показали критическое микробное загрязнение и наличие кишечной палочки. В тартаре микробное загрязнение превысило норму почти в 70 раз, а также была обнаружена кишечная палочка. Кроме тартара, инфекция была выявлена и в салате Оливье.