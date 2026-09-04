Телеканал «78» обновил эфир и запустил новые проекты к своему 9-летию

Телеканал «78» к своему девятилетию обновил эфирное оформление, запустил новые форматы и усилил дневной тайм-слот, продолжая курс на развитие информационного контента. Самым рейтинговым проектом остаётся обновлённое «Утреннее шоу» (6:00–10:00), доля телесмотрения которого в 2–3 раза превышает средние показатели канала.

С 1 сентября по будням с 13:30 выходит проект «Актуально» с ведущими Александром Гавриловым и Ариной Солоденко. Весной стартовали двухчасовое «Вечернее шоу» с Максимом Вахрушевым, Феликсом Невелевым и Романом Кирюхиным, а также мобильный проект «Патруль 78», работающий с мест событий в режиме реального времени.

«Нам удалось сформировать уникальную команду ведущих, редакторов, режиссёров, которые готовы импровизировать в кадре, оперативно перестраиваться и мгновенно реагировать на изменения информационной повестки», — отметил генеральный директор и главный редактор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Визуальное оформление эфира также изменилось: убран громоздкий фиолетовый квадрат, логотип переместился в верхний правый угол и стал полупрозрачным. Минималистичный дизайн объединил эфир, соцсети и наружную коммуникацию единым визуальным кодом.

Телеканал активно использует обратную связь со зрителями через боты в соцсетях, принимая заявки круглосуточно. Мнение горожан становится неотъемлемой частью сюжетов наравне с официальной информацией.

Напомним, в мае телеканал «78» был признан лучшим СМИ Петербурга в обновлённом рейтинге региональных изданий платформы «Дзен» и компании Mediascope. Стратегия развития новостного мультимедийного лидера города подтверждает свою эффективность уже около четырёх лет.