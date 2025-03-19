Телеканал «78» и «Деловой Петербург» запустили объединённую медиаплатформу

В Северной столице телеканал «78» и «Деловой Петербург» представили объединённую медиаплатформу. С её помощью предприниматели смогут ежедневно охватывать аудиторию в 1,7 миллиона человек. Платформа предоставит партнёрам и рекламодателям возможность комплексного продвижения на телевидении, в печатных изданиях, а также в социальных сетях и на информационных сайтах, которые ежемесячно посещают 13 миллионов пользователей.

Телеканал «78» и «Деловой Петербург» представили новую медиаплатформу. Фото © Предоставлено Life.ru / Валентин Беликов

«Энергия «Делового Петербурга» и телеканала «78» позволяет нашим партнёрам, клиентам и друзьям решать маркетинговые и PR-задачи в режиме одного окна и достигать своих кипиаев. Хочу отметить, что ни одно СМИ Петербурга не обладает тем опционалом, который может предложить телеканал «78», — отметила коммерческий директор издания «Деловой Петербург» и телеканала «78» Виктория Карпусь.

Телеканал «78» и «Деловой Петербург» представили новую медиаплатформу. Фото © Предоставлено Life.ru / Валентин Беликов

Теперь предприниматели могут рассказать о своём бизнесе, обратившись в единую коммерческую службу «Делового Петербурга» и телеканала «78». Работа в различных форматах и через все каналы коммуникации позволит участникам рынка не только представить себя, но и укрепить свою репутацию, повысить лояльность аудитории и увеличить узнаваемость своих брендов.