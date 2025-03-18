RuStore стал первым российским магазином приложений на проекторах
В умных проекторах линейки Cactus появился магазин приложений RuStore. Теперь пользователи смогут устанавливать стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и мини-игры непосредственно на проекторы.
«RuStore продолжает расширять своё присутствие на различных устройствах, обеспечивая пользователей надежным и безопасным источником приложений. Благодаря интеграции с Cactus пользователи смогут легко загружать приложения на проектор без сложных настроек», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.
По словам генерального директора представительства Cactus в России Романа Самойлова, с помощью RuStore проектор Cactus становится полноценным мультимедиа центром для дома или офиса. Кино, сериалы, игры и образовательный контент теперь доступны одним нажатием кнопки.
Ранее RuStore достиг отметки в 100 миллионов установок. Российский магазин приложений доступен на электронных книгах, планшетах, телевизорах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях, а также на устройствах, не адаптированных для работы с магазинами приложений, таких как кассовые терминалы и умные часы.
Ранее сообщалось, что в 2024 году китайские разработчики игр потратили более 60 миллионов рублей на продвижение приложений из российского магазина RuStore через платформу VK Реклама. В третьем квартале рекламные расходы Китая выросли в 5 раз (на 40%) относительно первого квартала.
Kandinsky 3.1 / Life.ru