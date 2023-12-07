Почти половина россиян не использует телевизор по прямому назначению

Почти половина россиян отказалась от просмотра телевизора. Об этом говорят имеющиеся в распоряжении Лайфа результаты анонимного опроса в социальных сетях.

Участникам исследования компании Mr.Doors задали вопрос: "Смотрите ли вы телевизор?" 50% респондентов ответили утвердительно, а 47% заявили, что телевизор не смотрят. Оставшиеся 3% выбрали вариант "Указать ответ в комментарии".

Значительная часть опрошенных рассказала, что телевизор не нужен им как средство для просмотра телевизионных передач, они включают его для просмотра фильмов на разных площадках или для видеоигр. Одна из подписчиц поделилась, что использует устройство для прослушивания фоновой музыки, а другая сообщила, что смотрит на телевизоре передачи по садоводству и ландшафтному дизайну.

"Несмотря на то что подход к восприятию телевизора меняется в сторону использования его исключительно как монитора для просмотра фильмов и прочего, мы фиксируем стабильные заказы на ТВ-зоны в гостиные, спальни. А это означает, что при готовности отказаться от прямого назначения для россиян важно наличие экрана для трансляций любимых фильмов или музыки. А будет это телевизор или проектор — не так важно", — отметили в своём комментарии авторы опроса.