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22 августа, 17:09

Опрос: Каждый пятый россиянин предпочитает есть перед экраном телевизора

Каждый пятый житель России (20%) предпочитает принимать пищу во время просмотра телевизора. Об этом говорят результаты опроса, проведённого мебельной компанией Mr. Doors.

Отвечая на вопрос "Где вы предпочитаете принимать пищу?", 74% опрошенных выбрали вариант "за обеденным столом", 21% заявил, что ест во время просмотра телевизора. Ещё 4% респондентов ответили, что обедают и ужинают "как придётся", а 1% граждан пожелал воздержаться от ответа.

В анонимном опросе участвовало свыше 300 человек из разных уголков России, уточняет "Вечерняя Москва".

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А ранее диетолог Алексей Ковальков назвал идеальную еду при просмотре кино и телевизора. При этом медик подчеркнул, что в идеале трапезу и просмотр ТВ следует разделять, так как это может привести к перееданию.

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Freepik

Наталья Исакова
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