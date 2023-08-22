Опрос: Каждый пятый россиянин предпочитает есть перед экраном телевизора

Каждый пятый житель России (20%) предпочитает принимать пищу во время просмотра телевизора. Об этом говорят результаты опроса, проведённого мебельной компанией Mr. Doors.

Отвечая на вопрос "Где вы предпочитаете принимать пищу?", 74% опрошенных выбрали вариант "за обеденным столом", 21% заявил, что ест во время просмотра телевизора. Ещё 4% респондентов ответили, что обедают и ужинают "как придётся", а 1% граждан пожелал воздержаться от ответа.

В анонимном опросе участвовало свыше 300 человек из разных уголков России, уточняет "Вечерняя Москва".