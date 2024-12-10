Разработчики игр из Китая потратили более 60 млн рублей на продвижение в RuStore
С января по ноябрь 2024 года китайские разработчики игр потратили более 60 миллионов рублей на продвижение приложений из российского магазина RuStore через платформу VK Реклама. В третьем квартале рекламные расходы Китая выросли в 5 раз (на 40%) относительно первого квартала.
«Мы стремимся предоставить необходимую инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных тайтлов на российском рынке. Например, разработчики могут запустить рекламу своих приложений через платформу VK Реклама», — отметил директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов.
Ульянов добавил, что китайские разработчики игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платёжеспособных пользователей. Наиболее активно продвигают игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения.
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