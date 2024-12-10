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Регион
10 декабря, 18:28

Разработчики игр из Китая потратили более 60 млн рублей на продвижение в RuStore

С января по ноябрь 2024 года китайские разработчики игр потратили более 60 миллионов рублей на продвижение приложений из российского магазина RuStore через платформу VK Реклама. В третьем квартале рекламные расходы Китая выросли в 5 раз (на 40%) относительно первого квартала.

«Мы стремимся предоставить необходимую инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных тайтлов на российском рынке. Например, разработчики могут запустить рекламу своих приложений через платформу VK Реклама», — отметил директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов.

Ульянов добавил, что китайские разработчики игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платёжеспособных пользователей. Наиболее активно продвигают игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения.

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Ранее Life.ru сообщил самые популярные у россиян игры – тайм-киллеры. Больше всего времени в 2024-м граждане РФ тратят на игру в шахматы, игры на дедукцию и эрудицию. Также в рейтинг попали и игры с числами — такие как судоку.

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Freepik

Алена Пенчугина
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