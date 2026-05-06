Телеканал «78» признан лучшим СМИ Петербурга в обновлённом рейтинге Дзена

Телеканал «78» занял первое место в Петербурге в обновлённом рейтинге региональных СМИ платформы «Дзен» и компании Mediascope. Вторую и третью строчки заняли «Фонтанка.ru» и DP.ru.

Рейтинг строится на анализе поведения аудитории: учитываются вовлечённость, количество дочитываний в реальном времени, число подписчиков, скорость выхода новостей и качество заголовков. Разработчики называют такой подход надёжным инструментом для редакций.

Главный редактор телеканала Алексей Сухоруков напомнил, что «78-й» удерживает лидерство по числу подписчиков на платформе уже больше двух лет. Апрельская победа в рейтинге лишь подтверждает статус канала как главного новостного издания города.

Сегодня у «78» более 300 тысяч подписчиков в основном канале «Дзена» и ещё свыше 30 тысяч — на отдельной странице, посвящённой повестке Северной столицы.

