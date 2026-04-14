РЕН ТВ показал рекордные рейтинги за всю историю своего телевещания

Телеканал РЕН ТВ зафиксировал рекордные показатели за всю историю своего телевещания. Об этом свидетельствуют данные за период с 6 по 12 апреля.

Согласно статистике, канал достиг максимальной доли аудитории в будние дни. По данным Mediascope, среди зрителей в возрасте 22–55 лет доля составила 9,6%, а в общей аудитории старше 4 лет — 7,7%. Эти результаты стали самыми высокими за всё время существования канала.

Основной вклад в рост обеспечили проекты собственного производства, которые стабильно удерживают позиции в вечернем эфире. Наибольший интерес вызвали познавательные и документальные программы, такие как «Невероятно интересные истории», «Тайны Чапман», «Как устроен мир» и «Загадки человечества».

Сильные результаты показал и новостной блок. Вечерний выпуск «НОВОСТЕЙ» в 19:30 собрал долю 11%, а программа «112» в 19:00 — более 10%.

Эксперты объясняют успех сочетанием актуальной повестки и востребованного научно-популярного контента, что позволило каналу расширить и укрепить свою аудиторию.

Ранее Life.ru рассказывал, что телеканал «Известия» в марте установил рекорд по по доле и охвату аудитории. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля канала увеличилась на 41% и достигла уровня 0,249. Суточный охват аудитории вырос на 23%.