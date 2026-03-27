Суд в Петербурге оштрафовал телеканал на три миллиона за ложные данные о ВОВ

В Санкт-Петербурге суд привлёк к ответственности учредителя одного из телеканалов. Поводом стала трансляция документального фильма с недостоверной информацией о действиях солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы, организация признана виновной в злоупотреблении свободой массовой информации. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере три милллиона рублей.

«Суд установил, что юридическое лицо совершило публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в сообщении.

Основанием для разбирательства стал показ пятой части сериала «Мировые войны XX века. Война миров». Эпизод вышел в эфир вечером 8 апреля 2025 года. При рассмотрении дела были изучены различные материалы, включая рассекреченные документы Минобороны России. Эти данные, как отметили в суде, опровергли утверждения, представленные в картине.

Один из свидетелей указал, что достоверность использованных материалов вызывает сомнения: в фильме отсутствуют ссылки на архивы и научные публикации. По его мнению, авторы либо ошибочно трактовали события, либо сознательно исказили факты. Представитель компании вину не признал.

Ранее суд в Ижевске оштрафовал «Читай-город» за продажу книг с пропагандой движения ЛГБТ*. Организация должна заплатить 800 тысяч рублей.