TikTok получил от РКН штраф на 700 тысяч рублей за нарушение отчётности

Роскомнадзор вновь оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей. Причиной стало непредставление платформой отчётов о рассмотрении жалоб пользователей и о количестве заблокированных страниц с запрещённым контентом.

«За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» сообщение РКН.

РКН также зафиксировал, что владелец соцсети пренебрегает обязанностью самостоятельно отслеживать и модерировать пользовательский контент. Это привело к составлению протокола об административном правонарушении, дело будет слушаться в суде.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес решение о признании владельца платформы TikTok виновным в нарушении административного законодательства. Причиной стало неисполнение требований РКН по удалению контента, содержащего пропаганду ЛГБТ*, в установленные сроки. Вследствие данного правонарушения на компанию был наложен штраф в размере трёх миллионов рублей.

