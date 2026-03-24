Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 13:16

TikTok получил от РКН штраф на 700 тысяч рублей за нарушение отчётности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /XanderSt

Роскомнадзор вновь оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей. Причиной стало непредставление платформой отчётов о рассмотрении жалоб пользователей и о количестве заблокированных страниц с запрещённым контентом.

«За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» сообщение РКН.

РКН также зафиксировал, что владелец соцсети пренебрегает обязанностью самостоятельно отслеживать и модерировать пользовательский контент. Это привело к составлению протокола об административном правонарушении, дело будет слушаться в суде.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес решение о признании владельца платформы TikTok виновным в нарушении административного законодательства. Причиной стало неисполнение требований РКН по удалению контента, содержащего пропаганду ЛГБТ*, в установленные сроки. Вследствие данного правонарушения на компанию был наложен штраф в размере трёх миллионов рублей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • tiktok
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar