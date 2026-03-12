Аккаунт Павла Дурова разбанили в TikTok

Страница Павла Дурова в TikTok снова открыта — доступ к аккаунту восстановили спустя несколько дней после блокировки. Аудитория основателя Telegram за это время успела вырасти.

Аккаунт заблокировали 5 марта. Тогда на него были подписаны 156 тысяч пользователей, а общее число лайков составляло 114 тысяч. После разблокировки показатели изменились: сейчас у Дурова 160,9 тысяча подписчиков и 120,8 тысяча отметок «нравится». В профиль добавили всего одно видео.

Дуров не раз критиковал соцсеть, называя её контент «разрушающим мозг». Он также признавался, что почти не пользуется мобильным телефоном — из соображений безопасности и чтобы не отвлекаться.

Ранее сообщалось, что капитал Павла Дурова резко упал в первые месяцы 2026 года. Его состояние сократилось с 17,1 до 6,6 миллиарда долларов — более чем в два раза. Причиной стал пересмотр стоимости технологических компаний на фоне изменения рыночной ситуации. Telegram оказался в числе активов, чья оценка была снижена.