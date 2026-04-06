Телеканал «Известия» в марте установил рекорд по доле и охвату аудитории

Март 2026 года стал рекордным месяцем в истории телеканала «Известия» — зафиксирован беспрецедентный рост ключевых показателей: доли, охвата и среднего времени просмотра. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля канала выросла на 41%, достигнув отметки 0,249. Среднесуточный охват увеличился на 23%. Кроме того, зрители стали дольше оставаться в эфире: среднесуточная продолжительность просмотра поднялась с 29 до 31 минуты. С такими результатами «Известия» подтвердили лидерство среди информационных каналов в сегменте тематического телевидения.

Успех связан с уникальным форматом вещания: эфир ориентирован на быструю визуальную подачу контента, все новости сопровождаются текстовыми титрами и удобной инфографикой. Телеканал «Известия» создаёт чёткий и понятный продукт для зрителя, который можно смотреть как дома, так и в общественных местах — на улицах, вокзалах, аэропортах и других локациях.

