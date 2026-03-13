Life.ru второй месяц подряд возглавляет рейтинг СМИ в Дзене по версии Mediascope

Life.ru второй месяц подряд сохраняет первое место в рейтинге СМИ в Дзене по версии Mediascope. По итогам февраля 2026 года издание стало лидером по охватам на платформе, обойдя крупнейшие федеральные медиа.

Согласно данным рейтинга, охват Life.ru в феврале составил 18 240 303. Следом расположились «Известия», RT на русском и РИА Новости. Таким образом, Life.ru не только удержал лидерство, но и подтвердил устойчивость своей редакционной стратегии на одной из самых конкурентных новостных площадок Рунета.

Первая «десятка» Дзена по версии Mediascope.

Главный редактор Life.ru Марина Фещенко отметила, что результат стал следствием системной работы редакции с повесткой, скоростью и подачей:

«Сегодня Дзен остаётся одной из самых конкурентных площадок распространения новостей в Рунете: здесь работают крупнейшие информационные агентства, федеральные издания и медиахолдинги. Лидерство Life.ru в этом рейтинге показывает эффективность редакционной стратегии и работы команды с новостной повесткой.

Мы уделяем большое внимание скорости выхода новостей, понятной и точной подаче информации, а также адаптации материалов под особенности платформ дистрибуции. Это позволяет конкурировать с крупнейшими федеральными игроками и стабильно удерживать высокий уровень охватов. Первое место — это не случайный результат, а следствие системной работы всей редакции».

В редакции подчёркивают, что лидерство в Дзене — это не разовый всплеск, а показатель стабильного интереса аудитории к формату Life.ru. Быстрая реакция на повестку, точная упаковка новостей и умение работать с интонацией платформы позволяют изданию не просто держаться в числе лидеров, а задавать темп всей медиаконкуренции.

Второе подряд первое место в рейтинге Mediascope стало для Life.ru ещё одним подтверждением: выбранная стратегия работает, а команда умеет превращать скорость, опыт и новостное чутьё в реальный результат.