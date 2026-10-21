Что «Назад в будущее» угадало про наше настоящее: умные очки, кроссовки и провалившиеся технологии

21 октября давно стало неофициальным днём «Назад в будущее»: именно в эту дату 2015 года Марти Макфлай и Док Браун прилетают в будущее во второй части трилогии. Фильм вышел в 1989 году, а «будущее» из него уже на 11 лет осталось в прошлом. В 2026 году официальный проект франшизы снова празднует: 21 октября первую часть возвращают в кинотеатры США. Life.ru проверил, что из придуманного сценаристами есть у нас сегодня, а что так и осталось в кино.

Видеозвонки

Видеозвонки в фильме «Назад в будущее — 2». Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл, © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Взрослого Марти в фильме увольняют прямо по видеосвязи: начальник появляется на большом плоском экране в гостиной и за пару фраз сообщает об увольнении. В 1989 году сцена выглядела чистой фантастикой, хотя видеотелефоны пытались внедрить ещё с 1960-х. Сегодня видеозвонок давно никого не удивляет: по видеосвязи мы созваниваемся с родными, проводим совещания и показываем врачу больное горло. Советская фантастика тоже кое-что угадала: Life.ru проверил, что из мира «Гостьи из будущего» стало реальностью.

Умные очки

Умные очки из «Назад в будущее — 2» и реальность. Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл, © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Baranov

За семейным ужином дети Марти не снимают футуристические очки: через них они смотрят телевизор и болтают по телефону, а на родителей почти не обращают внимания. Первые умные очки появились в начале 2010-х и долго оставались игрушкой для энтузиастов. В 2026 году их продажи растут в разы: очки с камерой, микрофоном и голосовым помощником носят как обычный аксессуар. Через них звонят, слушают музыку и снимают видео. Но точнее всего угадана сама картина за столом, где каждый уткнулся в свой экран.

Отпечаток пальца вместо ключа и кошелька

Вход домой по отпечатку пальца в «Назад в будущее — 2». Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл, © Shutterstock / FOTODOM / Nshaded

В фильме дверь дома будущего открывается прикосновением: достаточно приложить палец к пластине у входа. Один из героев так же, пальцем, расплачивается за такси через переносной сканер. Сегодня это обычный быт. Смартфон узнаёт хозяина по отпечатку или по лицу, банковские приложения так же подтверждают платежи, а в метро и магазинах можно расплатиться, просто посмотрев в камеру. Замки с датчиком отпечатка ставят и в обычные квартиры.

Дроны и акула из рекламы

Дроны и акула-голограмма из «Назад в будущее — 2». Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл, © Shutterstock / FOTODOM / Summer loveee

В фильме маленький летающий робот выгуливает собаку, а другой дрон снимает для газеты место происшествия. Сегодня беспилотники снимают свадьбы и концерты, развозят посылки и помогают спасателям. С голографической рекламой повезло меньше: огромная акула, которая выпрыгивает к Марти прямо на улице, пока остаётся кинофантазией, а объёмное кино мы до сих пор смотрим в очках. Зато бесконечные сиквелы сценаристы предсказали точно. О том, как пугали зрителей фильмы прошлого, Life.ru писал в подборке некогда шокирующих сцен из классики кино.

Летающие машины

Летающие машины из «Назад в будущее — 2». Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/teslamotors

Без летающих автомобилей будущее в фильме представить невозможно: машина Дока взмывает над дорогой и встраивается в поток над городом. В 2015 году ничего подобного не было, но в 2026-м прогноз неожиданно ожил. 15 октября Tesla показала новый спорткар Roadster со сжатым воздухом вместо ракетного топлива и десятью соплами. На презентации машина перепрыгивала через припаркованные автомобили, переворачивалась в воздухе и мягко приземлялась на колёса.

Назвать её летающей в полном смысле всё же сложно. Roadster не парит над городом, а совершает эффектные прыжки, трюки показывали на дистанционном управлении, а к дорогам общего пользования машина не допущена. Серийный выпуск обещают только в 2028 году. Ближе к фильму китайская разработка: внедорожник возит в кузове электрический летательный аппарат, первые уже сошли с конвейера. В реальных нулевых по экранам колесили фуры, и Life.ru вспомнил 7 российских сериалов нулевых, которые смотрела вся страна.

Самозашнуровывающиеся кроссовки и куртка

Самозашнуровывающиеся кроссовки из «Назад в будущее — 2». Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл, © Wikipedia / Phillip Pessar

Кроссовки Nike, которые сами затягивают шнурки на ноге Марти, сделали для съёмок ещё в 1988 году, и никакого механизма в них не было. Обещание фильма сбылось ровно 21 октября 2015 года: исполнитель главной роли Майкл Джей Фокс получил в подарок первую пару с настоящей автошнуровкой. Деньги от продажи таких пар на аукционах ушли в его фонд, который помогает исследованиям болезни Паркинсона. Потом появились и серийные модели для баскетболистов, они затягивали шнурки по команде со смартфона.

Однако массовой модой такая обувь так и не стала. Кроссовки с моторчиком стоили дорого, их приходилось заряжать, а 6 августа 2024 года Nike удалила приложение Adapt из магазинов приложений. В 2026 году самозашнуровывающиеся кроссовки остаются редкой игрушкой для коллекционеров. Куртке Марти, которая сама подгоняет размер по фигуре и тут же сушится, повезло ещё меньше. Одежда с такими талантами в магазинах так и не появилась, и рукава нам по-прежнему подворачивают мамы и портные.

Что так и не сбылось

Несбывшиеся предсказания «Назад в будущее — 2». Фото © кадр из фильма «Назад в будущее — 2», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл

Самое вкусное обещание фильма провалилось: на семейном ужине в прибор кладут крошечную лепёшку и через секунду достают огромную пиццу. Такой гидратор еды так и не изобрели, если не считать лапши быстрого приготовления. Дом взрослого Марти увешан факсами, а в 2026 году факс найдёшь разве что в музее. Не сбылся и прогноз погоды с точностью до секунды. А мрачнее всего сценаристы пошутили о правосудии: по сюжету адвокатуру отменили, и суд выносит приговор через два часа после ареста.

Сценаристы многое угадали про связь и гаджеты, а массовый летающий транспорт пока остаётся мечтой. Видеозвонки, умные очки, оплата пальцем и дроны давно стали бытом, машины только начинают отрываться от земли, а доски так и не парят. Самым точным пророчеством оказалась сцена семейного ужина, где каждый смотрит в свой экран. А проверить, хорошо ли вы помните фантастику детства, можно прямо сейчас: попробуйте назвать 7 советских фантастических фильмов по одному кадру.