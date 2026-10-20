Шариков возвращается на экраны: В России готовят новую экранизацию «Собачьего сердца»

В России готовят новую экранизацию повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», известной по фильму Владимира Бортко 1988 года. Производством займётся компания «Марс Медиа», говорится в сообщении пресс-службы.

В России снимут новую экранизацию «Собачьего сердца» Булгакова. Фото © Telegram / МАРС МЕДИА

Проект уже находится в активной разработке, а его продюсером выступит Рубен Дишдишян. При этом создатели пока не раскрывают имена режиссёра и актёров, которым достанутся главные роли. Сроки начала съёмок и предполагаемая дата премьеры также остаются неизвестными.

Новая картина станет третьей экранизацией произведения. Впервые историю перенёс на экран итальянский режиссёр Альберто Латтуада в 1976 году. Спустя 12 лет вышла советская версия Бортко, получившая широкую известность.

Ранее Life.ru сообщал о судебном решении, позволившем свободно экранизировать произведения Михаила Булгакова. В апреле Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Mars Media Entertainment и признал отсутствие имущественных прав на литературное наследие писателя у Сергея и Дарьи Шиловских. Вышестоящие инстанции оставили это решение в силе. Как пояснили в Союзе писателей России, тексты классика перешли в общественное достояние ещё с 1 января 1955 года. Это означает, что для их использования больше не требуется согласие потомков третьей супруги автора Елены Шиловской-Булгаковой. Ранее необходимость подобных согласований осложняла работу театров и других организаций, обращавшихся к его творчеству.