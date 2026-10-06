«Мастер и Маргарита» больше не предмет торга: Наследие Булгакова признали общим достоянием
Суд подтвердил отсутствие у Шиловских прав на произведения Булгакова
Обложка © Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков
Произведения Михаила Булгакова можно свободно ставить, издавать и экранизировать без согласования с потомками его третьей супруги Елены Шиловской-Булгаковой. Об этом объявили в Союзе писателей России после вступления в силу судебного решения об отсутствии у Сергея и Дарьи Шиловских имущественных прав на наследие писателя.
Хамовнический суд Москвы ещё 28 апреля удовлетворил требования Mars Media Entertainment и признал соответствующие права Шиловских отсутствующими. Вышестоящие инстанции оставили это решение в силе.
Юридическую проверку вопроса инициировал Союз писателей России после обращений представителей культуры. Эксперты пришли к выводу, что действовавшее после смерти Булгакова законодательство ограничивало срок охраны его текстов концом 1954 года. Таким образом, с 1 января 1955-го произведения писателя, включая неопубликованные на тот момент, перешли в общественное достояние.
О результатах рассказали на мероприятии к 100-летию первой постановки «Дней Турбиных» во МХАТе. Режиссёр Константин Богомолов заявил, что прежняя ситуация годами осложняла работу театров с произведениями Булгакова, поскольку постановщикам приходилось согласовывать использование текстов и принимать финансовые условия правообладателей.
Сам Богомолов ранее готовил спектакль по «Мастеру и Маргарите», однако проект не был реализован. Теперь режиссёр намерен вновь обратиться к роману в Театре на Бронной.
Президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев назвал принятое судебное решение прецедентным. По его словам, оно позволяет определить подход и к другим произведениям, созданным при прежних правилах охраны авторского права.
Союз писателей России сейчас занимается аналогичным вопросом в отношении наследия Даниила Хармса.
Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей и Дарья Шиловские пытались через суд запретить зарубежные показы фильма «Мастер и Маргарита». Их требования тогда удовлетворены не были.
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