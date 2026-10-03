Наследники Булгакова попытались запретить показы «Мастера и Маргариты» за рубежом

Дарья и Сергей Шиловские, внуки Елены Шиловской-Булгаковой, оспаривали зарубежные показы российской экранизации романа «Мастер и Маргарита». По их утверждению, фильм демонстрировали в США с английскими субтитрами без разрешения правообладателей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Истцы требовали неустойку и запретить показы картины на английском языке. Они указывали, что по договору перевод фильма и создание субтитров требовали отдельного согласия. Суд отказал по всем требованиям: доказательств того, что ответчики сами перевели фильм или разрешили сеансы с субтитрами, представлено не было.

Ранее компания «Марс Медиа Энтертейнмент» судилась с наследниками на 115 миллионов рублей. Российская сторона заявляла, что заплатила за права на экранизацию, но затем получила претензию от американского продюсера Майкла Ланга, также заявившего права на проект.

После смерти Ланга в 2022 году американскую версию «Мастера и Маргариты» начала готовить кинокомпания Джонни Деппа. С этим проектом связана россиянка Светлана Мигунова-Дали; отдельно она судится с компанией Luminosity из-за споров вокруг проката российской экранизации в США.

Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» выпустили в российский прокат в январе 2024 года, а его сборы составили около двух миллиардов рублей при бюджете в один млрд. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и их немецкий коллега Август Диль, известный по роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Выход картины в России затмил скандал из-за режиссёра Михаила Локшина, который назвал спецоперацию «вторжением и призвал русских каяться».