Умер Юрий Кара. Как режиссёр создал «проклятую» версию «Мастера и Маргариты», которая не вышла в прокат Юрий Кара умер 16 июля 2025 года в Ялте в возрасте 70 лет. При жизни режиссёр снял множество фильмов, например «Завтра была война» и «Воры в законе». Самая известная его картина — «Мастер и Маргарита». Life.ru рассказывает, почему этот фильм так и не вышел в прокат. 17 июля, 14:00 Самая таинственная экранизация «Мастера и Маргариты» появилась в 1994 году. Её снял покойный Юрий Кара. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © Youtube / Book Valist, © Wikipedia

Режиссёр Юрий Кара ушёл из жизни в 70 лет 16 июля 2025 года, это стало известно сегодня. Причина смерти — инфаркт, всё произошло в его доме в Ялте. Дата похорон пока достоверно неизвестна, хотя данные есть. При жизни Юрий Викторович успел отучиться в Московском институте стали и сплавов (ныне МИСиС), на физико-химическом факультете, во ВГИКе, в мастерской Герасимова и Макаровой, вступить в КПСС и снять множество фильмов.

Успех начался с дипломной работы. Легендарный фильм «Завтра была война» 1987 года был снят в стиле 1930-х годов и настолько всех поразил, что стал знаменитой картиной. В 1988 году «Воры в законе» получили одесскую награду «Золотой Дюк» (в честь Дюка де Ришелье). В 1990 году появилась картина «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», ставшая культовой. Но самую большую известность приобрела экранизация «Мастера и Маргариты», которую Кара снял в 1993–1995 годах. Её не пустили в прокат, зато теперь — миллиарды просмотров в Интернете. Рассказываем о «проклятом» фильме режиссёра.

Как вообще получилась эта экранизация «Мастера и Маргариты»

За право на экранизацию «Мастера и Маргариты» боролись сразу три режиссёра. Фото © ТАСС

Первая публикация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — это цензурированная версия в двух номерах журнала «Москва» с конца 1966-го по начало 1967-го. Первая «нецензурная» версия появилась только в 1973 году. А лет через 15 задумались и об экранизации. В конце 80-х на роман претендовали два режиссёра: Эльдар Рязанов и Элем Климов. Элем Германович даже получил на проект государственное финансирование, ведь он был первым секретарём Союза кинематографистов.

Но в 1987 году легализовали кооператоров, а в 1988 году им разрешили почти все виды деятельности. Бизнесмен Владимир Скорый дружил с Юрием Карой и предложил тому снять кино, где сам выступил в роли продюсера. По странному стечению обстоятельств финансирование проекта Климова тут же прекратили. Тогда Элем Германович стал систематически критиковать Кару и спровоцировал конфликт между режиссёром и продюсером. Проблемы с лентой начались как раз по этой причине.

Проклятие фильма: мистические события на съёмочной площадке

Во время съёмок на площадке то и дело происходила разного рода мистика. Фото © Youtube / Book Valist

Пока «Мастера и Маргариту» снимали, произошло сразу несколько мистических событий. Начнём с того, что на съёмках в Крыму в июле выпал снег, повредив дорогие декорации. Ершалаим пришлось снимать там, где он и был изначально, — в Иерусалиме. А перед началом работы над экранизацией режиссёр театра «Эрмитаж» Михаил Левитин предупреждал Кару, чтобы не брался за проект: в театре от самого спектакля прорвало трубу. После этого разговора трубу прорвало уже дома у Кары. Тот решил пригласить священника. Ассистентка позвала раввина, который изгонять «шедим» отказался. Со второй попытки пришёл священник и освятил камеру. Но потом устройство сдали в прокат, откуда вернули неосвящённым. Новая камера вечно ломалась. Кроме того, постоянно забывалась плёнка, исчезали операторы, а шесть членов съёмочной группы не дожили до премьеры.

Конфликты Юрия Кары и Владимира Скорого

Как только Юрий Кара завершил работу над фильмом, произошла ссора с Владимиром Скорым. Дело было в 1995 году, поскольку только 30 лет назад картина пережила финальный монтаж. Скорый был уже «раззадорен» Элемом Климовым и сказал, что финальный монтаж плохой и непрофессиональный. Юрий Кара отказался его переделывать, не позволила режиссёрская честь. Головокружительный успех трёх предыдущих фильмов режиссёра продюсера не убедил. Мужчины начали судиться.

Почему фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Кары не вышел в прокат?

Судебные тяжбы и ссоры вокруг фильма «Мастер и Маргарита» продолжались до начала съёмок одноимённого сериала. Фото © Youtube / Book Valist

Судебное разбирательство начал Юрий Кара, он хотел получить права на своё произведение. Владимир Скорый выиграл суд, потому что финансировал фильм. Каре предоставили только одну «поблажку» — ему полагалась 240-минутная режиссёрская версия фильма. Но её Скорый каким-то странным образом «потерял», и Юрий Кара был окончательно отчуждён от результатов своего труда. Правда, в Интернете можно встретить версию на 194 минуты. А ещё после 1995 года у Михаила Булгакова появился единственный наследник. Внук третьей жены писателя Сергей Шиловский запросил миллион долларов за показ фильма. Выпустить «Мастера и Маргариту» в прокат было невозможно, пока не решится эта проблема.

Когда картина «Мастер и Маргарита» всё же появилась в прокате?

В итоге тяжбы затянулись до 2003–2004 годов. Когда «разборка» закончилась, в продакшен уже выходил сериал Владимира Бортко. После 2005 года заниматься фильмом Юрия Кары уже совсем никто не хотел. Премьера, впрочем, всё же состоялась спустя годы после съёмок фильма. В 2006 году на XXVIII Московском международном кинофестивале показали сокращённую версию на 123 минуты. А в прокат лента вышла 7 апреля 2011 года, через 16–17 лет после съёмок и монтажа. Критики назвали бы фильм провалом: бюджет картины составил 15 миллионов долларов, а кассовые сборы — всего 2 миллиона.

Актёрский состав «Мастера и Маргариты» от Юрия Кары

В фильме Юрия Кары снимался сильнейший состав актёров. Вдвойне жаль, что это был такой провал. Фото © Youtube / Book Valist

Юрий Кара подобрал для своего фильма сильный состав актёров. Всем запомнился Валентин Гафт в роли Воланда — он придавал картине атмосферу доброй сказки благодаря ассоциации с «Чародеями» 1982 года, в отличие от «обыденного зла», которое изобразил Олег Басилашвили. Кстати, в сериале Гафт сыграл первосвященника Каиафу. Мастером в фильме стал красавец Виктор Раков, Маргаритой — Анастасия Вертинская, дочь родоначальника городского романса Александра Вертинского. Роль Иешуа сыграл Николай Бурляев, Пилата — Михаил Ульянов. Гармаш стал поэтом Бездомным, а роль Коровьева отдали Александру Филиппенко, позже он стал в сериале Азазелло. Воспоминания актёров о съёмках разнятся.

Валентину Гафту всё понравилось, он с теплотой вспоминал этот фильм. В нулевые его даже порадовали на Чистых прудах: на прогулке неизвестный вручил Воланду-Каиафе диск с фильмом. Анастасия Вертинская о фильме вспоминает с грустью, потому что слишком уж много было скандалов. Александр Абдулов, друг Владимира Скорого, говорил, что фильм 1994 года был непрофессиональным. А Филиппенко получил роль Азазелло только благодаря картине Кары.

Тот факт, что съёмки «Мастера и Маргариты» прошли в ареоле мистики, — это неудивительно. Мистика окружала и роман, и экранизации. И к Владимиру Бортко на Патриарших подходил незнакомец и говорил: «У тебя ничего не получится!» Но то, что случилось уже после съёмок фильма, — настоящая трагедия. Юрий Кара называл это случаем «продюсерского произвола». К сожалению, 14 июля 2025 года скончался режиссёр Александр Митта, подаривший нам такие шедевры, как «Таёжный роман» и «Экипаж». В дань уважения маэстро Life.ru вспомнил лучшие работы режиссёра.

Авторы Анна Волкова