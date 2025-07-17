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17 июля, 11:02

«Буду восстанавливаться»: Режиссёр Юрий Кара перед смертью жаловался на здоровье

Перед уходом из жизни режиссёр Юрий Кара жаловался на проблемы со здоровьем

Юрий Кара. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юрий Кара. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссёр Юрий Кара перед смертью жаловался на самочувствие. До этого у кинодеятеля было уже два инфаркта: один в прошлом году, второй — в феврале этого года.

После перенесённого повторного инфаркта, который повлёк за собой осложнения, режиссёр уже находился дома. Тогда он заявлял о своём желании улучшить состояние здоровья.

«Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — заявлял режиссёр агентству городских новостей «Москва» ещё в марте.

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Как ранее сообщалось, Кара умер в возрасте 70 лет. Он известен такими картинами, как «Мастер и Маргарита», «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».

Наталья Демьянова
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