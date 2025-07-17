«Буду восстанавливаться»: Режиссёр Юрий Кара перед смертью жаловался на здоровье
Перед уходом из жизни режиссёр Юрий Кара жаловался на проблемы со здоровьем
Юрий Кара. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссёр Юрий Кара перед смертью жаловался на самочувствие. До этого у кинодеятеля было уже два инфаркта: один в прошлом году, второй — в феврале этого года.
После перенесённого повторного инфаркта, который повлёк за собой осложнения, режиссёр уже находился дома. Тогда он заявлял о своём желании улучшить состояние здоровья.
«Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — заявлял режиссёр агентству городских новостей «Москва» ещё в марте.
Как ранее сообщалось, Кара умер в возрасте 70 лет. Он известен такими картинами, как «Мастер и Маргарита», «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».