«Буду восстанавливаться»: Режиссёр Юрий Кара перед смертью жаловался на здоровье

Режиссёр Юрий Кара перед смертью жаловался на самочувствие. До этого у кинодеятеля было уже два инфаркта: один в прошлом году, второй — в феврале этого года.

После перенесённого повторного инфаркта, который повлёк за собой осложнения, режиссёр уже находился дома. Тогда он заявлял о своём желании улучшить состояние здоровья.

«Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — заявлял режиссёр агентству городских новостей «Москва» ещё в марте.