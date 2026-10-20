Умер киноинженер Барский, работавший над «Братом-2» и «Утомлёнными солнцем»

На 89-м году жизни скончался киноинженер, заслуженный работник культуры РФ Иосиф Барский. О его смерти 18 октября сообщили в Союзе кинематографистов России.

«18 октября 2026 года на 89-м году ушёл из жизни наш друг и коллега, киноинженер, член Союза кинематографистов России Иосиф Давидович Барский (1938 – 2026) — кандидат технических наук, заслуженный работник культуры РФ, кавалер Ордена Почёта, член ISMPTI», — говорится в сообщении.

Барский много лет руководил компанией «Кинотехника», которая обеспечивала съёмочные группы необходимым оборудованием. С 1990 по 2007 год предприятие участвовало в создании более 200 художественных фильмов, среди которых «Брат-2», «Утомлённые солнцем», «Зимняя вишня-2» и «Кукушка». Кроме того, при его участии было реализовано свыше двух тысяч проектов, включая музыкальные клипы и рекламные ролики.

Свою карьеру специалист начал в 1961 году после окончания Московского института химического машиностроения. Он работал инженером НИКФИ, затем занимал руководящие должности на заводе «Москинап» и в Центральной студии документальных фильмов. С 1998 по 2017 год возглавлял Гильдию кинотехников Союза кинематографистов. Барский также организовывал научно-технические конференции, написал несколько десятков профессиональных статей и получил более десяти авторских свидетельств.

За заслуги перед отраслью он был награждён орденом Почёта и получил степень кандидата технических наук. Коллеги запомнили его как блестящего профессионала, талантливого организатора и принципиального человека. Прощание состоится 22 октября в 13:00 в ритуальном зале на Савёловском проезде, 10, строение 1, в Москве.

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