Умер актёр Владимир Баранов из «Улиц разбитых фонарей»
Владимир Баранов. Обложка © VK / Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной)
Умер актёр Владимир Баранов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». О его смерти сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, в котором служил артист.
«Сегодня скончался артист нашего театра Владимир Николаевич Баранов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе театра во «ВКонтакте».
За свою карьеру Баранов исполнил 88 ролей в кино. Среди его работ — советский фильм «Торпедоносцы», а также сериалы «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны» и «Пепел».
Широкому зрителю актёр также был знаком по участию в «Улицах разбитых фонарей» и «Бандитском Петербурге». О причинах смерти артиста театр не сообщил.
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