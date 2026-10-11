Умер актёр Владимир Баранов из «Улиц разбитых фонарей»

Умер актёр Владимир Баранов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». О его смерти сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, в котором служил артист.

«Сегодня скончался артист нашего театра Владимир Николаевич Баранов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе театра во «ВКонтакте».

За свою карьеру Баранов исполнил 88 ролей в кино. Среди его работ — советский фильм «Торпедоносцы», а также сериалы «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны» и «Пепел».

Широкому зрителю актёр также был знаком по участию в «Улицах разбитых фонарей» и «Бандитском Петербурге». О причинах смерти артиста театр не сообщил.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Тимофея Ухова. Артист, известный по «Тайнам следствия», «Глухарю» и «Ивановым-Ивановым», умер в 54 года. Перед смертью он тяжело болел и длительное время находился в больнице, а причиной кончины стал сердечный приступ.