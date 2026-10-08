Умер известный индийский актёр Нана Патекар

Индийский актёр Нана Патекар умер в Гоа в возрасте 75 лет. Его доставили в Manipal Hospital после внезапного ухудшения самочувствия дома, однако спасти артиста не удалось.

Ночью Патекар почувствовал себя плохо и попытался связаться с другом. Позднее его обнаружили практически без сознания. Прибывшие медики начали реанимацию дома и продолжили в клинике. По словам врача Manipal Hospital Шекхара Салкара, сердечно-лёгочную реанимацию проводили около 45 минут, но вернуть актёра к жизни не удалось.

Предварительно причиной смерти называют остановку сердца. При этом медики пока не установили, что именно её спровоцировало. Тело направили на вскрытие, также оформлен предусмотренный для подобных случаев медико-правовой материал.

Карьера Патекара продолжалась почти пять десятилетий. Он снимался в кино на хинди и маратхи, а среди его наиболее известных работ — «Крантивир», «Добро пожаловать» и «Паринда». За актёрскую карьеру артист трижды становился лауреатом Национальной кинопремии Индии.

В 2013 году Патекар получил одну из высших гражданских наград страны — Падма Шри — за вклад в искусство. Его имя включено в официальный список награждённых, опубликованный правительством Индии.

Соболезнования семье и поклонникам выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил разносторонность актёра и заявил, что созданные Патекаром образы будут помнить многие поколения.